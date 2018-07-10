Памела Андерсон прилетит на ЧМ ради возлюбленного

Адиль Рами - французский футболист марокканского происхождения, защитник сборной Франции и новая любовь известной актрисы 90-х годов. Как сообщают зарубежные СМИ, Памела Андерсон специально прилетит для того, чтобы поддержать своего молодого человека.

В первый раз пара была замечена на отдыхе в Монако, где актриса и футболист приятно проводили время вместе, сообщает teleprogramma.pro. Встречается парочка уже больше года. Сначала Памела скрывала свой роман со спортсменом, но потом всё чаще стала посещать футбольные матчи. Она также сопровождала Рами, когда тот получил травму.

Известно, что актриса прилетит в Санкт-Петербург на самолете, который арендован Федерацией футбола Франции для доставки семей футболистов на игру. Это лишний раз доказывает серьёзность отношений Памелы и Рами.