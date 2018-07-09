Актриса Екатерина Климова показала спину в синяках
9 июля 2018, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]
Несмотря на то, что в этом году актрисе - многодетной маме - исполнилось 40 лет, выглядит она моложе своего возраста. Климова в течение долгого времени придерживается правильного питания и ведёт активный образ жизни. При этом артистка ни разу не делала уколов и пластических операций.
На днях актриса удивила фотографией. Ее спина вся в синяках. Оказывается, синяки - это последствия медицинской процедуры, - сообщает teleprogramma.pro.
Помимо этого, Екатерина Климова постоянно делает баночный массаж. В своём микроблоге она поделилась результатами этой процедуры. Мнение поклонников разделилось. Одни посчитали такую процедуру весьма эффективной, другие пришли в ужас от синяков на теле актрисы. Некоторые пользователи соцсетей посчитали такой массаж вредным для здоровья.
Напомним, у Екатерины Климовой растут четверо детей: двое сыновей и две дочки.
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