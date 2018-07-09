Актриса Екатерина Климова показала спину в синяках

Несмотря на то, что в этом году актрисе - многодетной маме - исполнилось 40 лет, выглядит она моложе своего возраста. Климова в течение долгого времени придерживается правильного питания и ведёт активный образ жизни. При этом артистка ни разу не делала уколов и пластических операций.

На днях актриса удивила фотографией. Ее спина вся в синяках. Оказывается, синяки - это последствия медицинской процедуры, - сообщает teleprogramma.pro.

Помимо этого, Екатерина Климова постоянно делает баночный массаж. В своём микроблоге она поделилась результатами этой процедуры. Мнение поклонников разделилось. Одни посчитали такую процедуру весьма эффективной, другие пришли в ужас от синяков на теле актрисы. Некоторые пользователи соцсетей посчитали такой массаж вредным для здоровья.

Напомним, у Екатерины Климовой растут четверо детей: двое сыновей и две дочки.