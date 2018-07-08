Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили российскую сборную, проигравшую в четвертьфинале ЧМ-2018 Хорватии, но подарившие им определенные чувства. Наверное каждая российская семья посвятила вчера вечер просмотру матча. Многие назвали этот матч лучшим в истории российской сборной. Дзюба со слезами на глазах комментировал проигрыш сборной Хорватии

"Проигрыш иногда бывает и победным. Спасибо нашим ребятам за надежду и веру в РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ!!!" - подписала свое фото Алла Борисовна. А в ее глазах видны слезы.

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)7 Июл 2018 в 2:45 PDT

А кадр, запечатлевший слезу на лице девушки-болельщицы, сидевшей на трибуне стадиона "Фирш" в Сочи, помните?

Максим Галкин откровенно признался. Он переживал так, что для успокоения выпил. "Дорогие наши футболисты, спасибо вам за то, что вы подарили нам те чувства, которые мы давно не испытывали: чувства единения нации не по отношению к подвигу наших дедов, а по отношению к делам наших современников. Низкий вам поклон за это", - благодарит Галкин.

Супруг Аллы выложил фото и объяснил: "Мы счастливы. Миллионы ваших соотечественников. Вы должны это знать. Мы очень переживали, и эта фотография тому свидетельство, но вы большие молодцы, низкий вам поклон".