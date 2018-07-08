Пугачева плакала, болея за сборную России: "Проигрыш иногда бывает и победным"
8 июля 2018, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]
Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили российскую сборную, проигравшую в четвертьфинале ЧМ-2018 Хорватии, но подарившие им определенные чувства. Наверное каждая российская семья посвятила вчера вечер просмотру матча. Многие назвали этот матч лучшим в истории российской сборной.
"Проигрыш иногда бывает и победным. Спасибо нашим ребятам за надежду и веру в РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ!!!" - подписала свое фото Алла Борисовна. А в ее глазах видны слезы.
А кадр, запечатлевший слезу на лице девушки-болельщицы, сидевшей на трибуне стадиона "Фирш" в Сочи, помните?
Максим Галкин откровенно признался. Он переживал так, что для успокоения выпил. "Дорогие наши футболисты, спасибо вам за то, что вы подарили нам те чувства, которые мы давно не испытывали: чувства единения нации не по отношению к подвигу наших дедов, а по отношению к делам наших современников. Низкий вам поклон за это", - благодарит Галкин.
Супруг Аллы выложил фото и объяснил: "Мы счастливы. Миллионы ваших соотечественников. Вы должны это знать. Мы очень переживали, и эта фотография тому свидетельство, но вы большие молодцы, низкий вам поклон".
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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