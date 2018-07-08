Близкие Дениса Черышева шокированы готовностью Оли Бузовой выйти за него

Близкие полузащитника сбороной России Дениса Черышева шокированы скоропалительной готовностью телеведущей Ольги Бузовой выйти за него замуж. Бузова была замужем на футболистом Дмитрием Тарасовым, но он развелся с теледивой. Бузова хочет замуж за футболиста Дениса Черышева. Ему советуют "Беги!"

После матча сборной России и Хорватии, в котором Денис Черышев открыл счет на 31 минуте игра, Бузова записала видеообращение, в котором откровенно предложила спортсмену пожениться. Разница в возрасте Ольгу не смутила. Она даже называет уже его своим.

"Спасибо за игру! Спасибо за красивый футбол!!!! Спасибо за вашу самоотверженность! Спасибо за этот кайф. Это игра, это футбол. Для меня, вы чемпионы!!! ничего не знаю, мой так то Денис Черышев гол забил", - подписала Бузова фото Дениса.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)7 Июл 2018 в 2:24 PDT

В сети возмущаются наглостью Бузовой, которая точно знает, что у Дениса есть возлюбленная, он несколько лет живет с Кристиной Кобе. В Инстагрм Черышева есть фото с любимой девушкой." Шикарная пара", "Какие же вы красивые Денис!!!", "Счастья вам, девочка прелесть!", - пишут поклонники футболиста.

Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90)14 Фев 2018 в 1:20 PST

Денис Черышев познакомился с Кристиной три года назад, когда у него возникли юридические проблемы с испанским клубом "Реал", за который полузащитник в то время выступал. Россиянину в Испании грозил штраф в 25 миллионов евро. Кристина - юрист по образованию - помогла Денису решить все вопросы. Пока шли судебные разбирательства, Черышев и Кобе подружились и сблизились. А как только дело было закрыто, молодые люди объявили о своем романе.

Скорее всего, Бузова пошутила.