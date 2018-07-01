Татьяна Устинова так похудела, что ее теперь и не узнать
1 июля 2018, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]
Недавно известная писательница Татьяна Устинова взяла интервью у актрисы Ксении Лавровой-Глинки, которая после съемок опубликовала в Instagram совместную с Устиновой фотографию.
Татьяна Устинова с командой передачи «Мой герой» записывает новый сезон популярной программы, гостьей которой и стала Лаврова-Глинка. «Я Татьяну не узнала», «Это точно Устинова? Не похожа на себя», - пишут в комментариях подписчики.
Было время, когда из-за лишнего веса у Татьяны Устиновой начались проблемы со здоровьем - одышка, отеки, проблемы со сном. Однажды она упала в обморок прямо на улице. Боясь за своё здоровье, женщина взяла себя в руки.
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