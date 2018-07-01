Уговорит ли Надя свою маму Татьяну Навку родить ей братика

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка рассказала, как младшая дочь Надя уговаривает ее родить еще одного ребенка. 43-летняя Навка неоднократно признавалась, что готова родить третьего ребенка. Недавно Татьяна отдыхала с Надюшей на море, и девочка спросила у мамы: "Мама, а ты когда вырастешь, ты мне родишь ещё братика?".

У Нади есть старшая сестра Александра Жулина, которая в этом году закончила школу. Есть у нее и брать по отцу. Татьяна Навка - супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Медведева. В предыдущих браках у фигуристки родилась дочь, а у Пескова - дочь и сыновья.

Старшие братья у Надюши есть, а теперь малышке хочется маленького братика. Татьяна Навка как-то призналась, что она изменила отношение к детям. Александра занималась спортом и пением. Она готовится поступать в серьезный вуз. Маленькая Надя начала плавать, заниматься гимнастикой. Девочку поставили на коньки, она занимается с тренером. А еще у малышки есть занятия музыкой.