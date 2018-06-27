Алла Пугачева сильно переживала, когда рассталась с Кузьминым
27 июня 2018, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ и социальных сетях сейчас активно обсуждают личную жизнь популярного музыканта Владимира Кузьмина, который расстался со своей женой и уже год живет с 26-летней умницей, красавицей, спортсменкой.
Бывшая актриса Виктория Лазич напомнила, что музыкант всегда был достаточно любвеобильным и позволял себе часто менять женщин. Похожая история случилась и с Аллой Пугачевой, пишет teleprogramma.pro. Кузьмин ей также объявил, что полюбил другую. Алла Борисовна тогда сильно переживала, даже, по словам подруг, рыдала, но понимала, что эту буйную натуру удержать невозможно.
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