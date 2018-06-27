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Алла Пугачева сильно переживала, когда рассталась с Кузьминым

27 июня 2018, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Пугачева сильно переживала, когда рассталась с Кузьминым
globallookpress.com

В СМИ и социальных сетях сейчас активно обсуждают личную жизнь популярного музыканта Владимира Кузьмина, который расстался со своей женой и уже год живет с 26-летней умницей, красавицей, спортсменкой.

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