Алла Пугачева сильно переживала, когда рассталась с Кузьминым

В СМИ и социальных сетях сейчас активно обсуждают личную жизнь популярного музыканта Владимира Кузьмина, который расстался со своей женой и уже год живет с 26-летней умницей, красавицей, спортсменкой. Владимир Кузьмин объявил о разводе с женой Катей

Бывшая актриса Виктория Лазич напомнила, что музыкант всегда был достаточно любвеобильным и позволял себе часто менять женщин. Похожая история случилась и с Аллой Пугачевой, пишет teleprogramma.pro. Кузьмин ей также объявил, что полюбил другую. Алла Борисовна тогда сильно переживала, даже, по словам подруг, рыдала, но понимала, что эту буйную натуру удержать невозможно.