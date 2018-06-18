СМИ узнали, что Кузьмин променял жену Катю на более молодую Свету

Знаменитостям трудно скрыть секреты своей личной жизни. Как ни хотел певец Владимир Кузьмин не комментировать развод с Екатериной, которая моложе его на 27 лет, СМИ узнали имя его новой возлюбленной. Оказывается, музыкант уже год живет с 26-летней умницей, красавицей, спортсменкой родом из Калининграда.

Кузьмин и Екатерина недавно официально объявили о разводе и просили журналистов не беспокоить их вопросами, не вторгаться в их личное пространство.

Появились новости, что Екатерина стала работать психологом, ведет консультации за границей. У супругов появились разные интересы, и они приняли решение расстаться. По сведениям "Экспресс-газеты", теперь 26-летняя Светлана, как когда то Екатерина, сопровождает Кузьмина на всех гастролях и концертах. Девушка отказалась комментировать их связь с Кузьминым, только отметила, что "Володя посвятил ей песню".

Молодая пассия Кузьмина окончила Балтийский федеральный университет имени Канта. В Москве училась в бизнес-школе по специальности "менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений".

По данным СМИ, возлюбленная музыканта интересуется яхтовым спортом, и Кузьмин подарил ей небольшое судно "Красотка". Пара с друзьями на нем устроила круиз из Москвы к Соловкам.

На фото еще Кузьмин с Катей.