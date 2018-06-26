Дана Борисова продала свою квартиру и переедет поближе к бывшему мужу
26 июня 2018, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]
Дана Борисова, в жизни которой был сложный период, продала свою квартиру и переедет поближе к бывшему мужу. Дело в том, что телеведущая чуть не лишилась родительских прав на единственную дочь. Некоторое время дочь Борисовой Полина жила со своим папой.
Для поклонников звездной блондинки стала шоком информация о ее зависимости. Телеведущий Андрей Малахов узнал от матери Даны о том, что ей нужно срочно лечиться. Малахов помог Дане поехать на лечение в Таиланд.
10-летняя дочь Полина все это время жила с отцом. До сих пор Максим является единственным опекуном девочки. Но когда Дана прошла курс лечения, ей разрешили видеться с дочкой по выходным.
Борисова так переживала из-за расставания с дочерью, что сейчас хочет общаться с ребенком как можно чаще. Ранее Дана Борисова приобрела трехкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте. Ради дочки она ее продала и купила жилье поближе к бывшему мужу, - сообщает Пятый канал. Вскоре у телеведущей переезд.
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