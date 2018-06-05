Дана Борисова провела 4 дня с дочкой в Москве и улетела на отдых

Телеведущая Дана Борисова, которой несколько месяцев пришлось серьезно бороться с зависимостью от алкоголя и запрещенных веществ, начала встречаться с дочкой Полиной Аксеновой и улетела с ребенком вместе отдыхать на греческий остров Крит. Изменившаяся внешность Даны Борисовой привела поклонников в восторг

У Полины, закончившей начальную школу, начались каникулы. А у ее известной мамы скоро день рождения. 13 июня Борисовой стукнет 42 года. После того, как стало известно о зависимости теледивы, дочь у нее временно отобрали. Девочку воспитывал ее отец. Дана старалась, прикладыва все училия, чтобы вернуть себе ребенка. Телезвезда стала активным блогером, рассказывает о своей жизни в Инстаграм.

Теперь выпускные бывают не только у заканчивающих школу детей, но и у начальной школы, у детсадовцев. В мае выпускной был и у Полины. И окончание 4-го класса девочка с мамой. Дана опубликовала в Инстраграм несколько фотографий с дочкой и рассказала: "Продолжаем отмечать выпускной начальной школы. Картинги, шашлыки и веселое общение".

А спустя несколько дней мать и дочь улетели на Крит. Дана обещала слать интересные фотоотчеты.

Напомним, о проблемах Даны Борисовой публично рассказала ее мама в программе Андрея Малахова.

Малахов организовал лечение коллеги в Таиланде. Дана признавалась, отказаться от пагубных привычек тяжело. А сейчас она готова даже сократить потребление кофе, лишь бы рядом с ней была любимая девочка.