В Сети смеются над купальником певицы, в котором не уместились ее достоинства

Поклонники обсуждают в Сети экставагантный купальник солистка группы Serebro Ольги Серябкиной, в котором не уместились все достоинства певицы. Крошечный наряд не оставляет простора для воображения.

Нескоолько фото с пляжа брюнетка опубликовала на своей странице в соцсети. «Мы в Сен-Тропе. А куда бы вы мечтали отправиться прямо сейчас?» – задала вопрос артистка своих подписчикам.









Вот только фолловеры не стали отвечать на вопрос и не торопились поделиться своими мечтами об экзотических местах для отдыха. Они решили обсудить крайне забавный наряд певицы.

Некоторые пользователи даже решили, что Ольга перепутала зад и перед своего купальника. «Может задом наперед одела?», «Ткани не хватило», «С таким купальником можно и без купальника!», - написали подписчики в комментариях.

Но большинство все же сошлось на мысли, что певица просто ошиблась с размером: «В магазин Тебе за купальником! Чтобы по размеру был», «Вы немного подросли, пора б уже сменить купальничек-то!», «Купальник так ни один дизайнер не задумает. Он банально мал».

«Увольте своего имиджмейкера, или кто вам там посоветовал такой дешевый срам», «Было дело Галустян в КВНе в таком же выступал, но там было не так сексуально», «Можно было и без купальника, чего мелочиться-то», – писали удивленные пользователи Сети.