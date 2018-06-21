Ксения Собчак призналась, за что ее любит муж

Ксения Собчак и Максим Виторган поженились пять лет назад, родили сына. В день годовщины свадьбы Виторган поблагодарил супругу за возможность, которую дала ему Ксения, увидеть "безграничную жизнь". Виторган - заботливый отец Платона. Девушка Тимати ответила на унижение Собчак: "Не стоит тащить разный хлам в душу"

Спустя несколько месяцев Ксения написала целый трактат о любви, - сообщает teleprogramma.pro. "Любить женщину за ее достоинства бессмысленно. Она заслужила это", - полагает телеведущая.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)20 Июн 2018 в 2:46 PDT

Собчак опубликовала фотографию с любимым мужем и написала рядом пост: "Все очень просто. Если ты говоришь прекрасной женщине, что она прекрасна, что ты ей даешь? Это не более чем факт, и он тебе ничего не стоил. Любить женщину за ее достоинства бессмысленно. Она заслужила это. Это плата, а не дар. А вот любить женщину за ее пороки — это и есть настоящий дар, потому что она не заслуживает этого. Любить ее за ее пороки, значит осквернить ради нее все понятия о добродетели, и это является истинной данью любви, потому что ты приносишь в жертву свою совесть, свой разум, свою честность и свое неоценимое самоуважение".

В день годовщины свадьбы актер написал жене трогательное признание: "Твои объятия — любимое место на Земле. Какое счастье, что я тут прописался 5 лет назад! Спасибо тебе, что ты такая живая и так бесишь догматиков всех мастей — мне это очень важно, ведь я один из них. А ты — свобода! Именно ты показала мне, что жизнь не комната, не многоквартирный дом, не город, не планета, а вселенная. С тобой она безгранична!"