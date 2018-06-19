Ноги Аллы Пугачевой, облаченной в молодежный наряд, поразили поклонников

Известная российская артистка Алла Пугачева снова поразила своих поклонников изменившимся внешним видом. Примадонна опубликовала на своей страничке новый снимок в стильном молодежном наряде.

На фотографии Алла Борисовна запечатлена в джинсовых шортах, клетчатой рубашке и белых джинсах. Многие отметили, что ноги певицы с каждым днем становятся более стройными и изящными. По мнению фолловеров, Пугачева выглядит в молодежной одежде весьма органично.

Среди прочих восторженные комментарии под фото оставили Филипп Киркоров, Игорь Николаев и Дима Билан, которые отметили прекрасный внешний вид 69-летней артистки.