Ноги Аллы Пугачевой, облаченной в молодежный наряд, поразили поклонников
19 июня 2018, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская артистка Алла Пугачева снова поразила своих поклонников изменившимся внешним видом. Примадонна опубликовала на своей страничке новый снимок в стильном молодежном наряде.
На фотографии Алла Борисовна запечатлена в джинсовых шортах, клетчатой рубашке и белых джинсах. Многие отметили, что ноги певицы с каждым днем становятся более стройными и изящными. По мнению фолловеров, Пугачева выглядит в молодежной одежде весьма органично.
Среди прочих восторженные комментарии под фото оставили Филипп Киркоров, Игорь Николаев и Дима Билан, которые отметили прекрасный внешний вид 69-летней артистки.
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