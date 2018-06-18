Бородина наконец написала про развод с Омаровым

Ведущая реалити-шоу Ксения Бородина заинтриговала своих поклонников тем, что целую неделю игнорировала своего мужа, отца младшей дочери Курбана Омарова в соцсетях. Сейчас уже все привыкли зависать в соцсетях и узнавать в них новости.

В последние дни подписчики обратили внимание, что Бородина фотографируется без обручального колечка, а в короткий отпуск улетела вообще без него. Ксения отметила день рождения старшей дочки Маруси на итальянском острове Капри. А как только вернулась в Москву сразу прокомментировала домыслы о расставании с мужем: "Если неделю нет мужа в Инстаграме, значит развод!? Ну и времена".

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)15 Июн 2018 в 10:07 PDT

Оказывается, Бородина интересуется футболом. Ладно, ее коллеги Ольга Бузова и Юлия Барановская были замужем за футболистом. И в эти дни Юля вспомнила Андрея Аршавина, как с детьми провожала его до расставания на соревнования.

Бородина с мужем успела сходить на футбол. В их семье царит любовь и взаимопонимание.