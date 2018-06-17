Шнуров демонстрирует, как переживает развод
17 июня 2018, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров демонстрирует, как переживает развод с любимой женой Матильдой. Шнуров и Матильда прожили в браке восемь лет. Недавно бывшие супруги рассказали, что они больше не пара.
Никому из не хочется не давать никаких разъяснений. По слухам, инициатором развода стала Матильда.
После расставания с любимой женщиной Сергей Шнуров активизировался и сочинил несколько новых стихов, посвященных разводу. И пенсионному возрасту. Лидер "Ленинграда" проехал с гастролями по Алтаю, Сибири, выступил в Новосибирске, Омске, Барнауле. И потом, чтобы не тосковать, певец уехал во Францию. Появились фото Шнура в компании сексапильных красоток.
Полконницы советуют Шнурову принять участие в шоу "Холостяк". "Вам надо на холостяка) вот это было бы круто и с интригой)))", - считают подписчики певца в Инстаграм.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес