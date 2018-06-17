Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров демонстрирует, как переживает развод с любимой женой Матильдой. Шнуров и Матильда прожили в браке восемь лет. Недавно бывшие супруги рассказали, что они больше не пара.

Никому из не хочется не давать никаких разъяснений. По слухам, инициатором развода стала Матильда.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)30 Май 2018 в 12:40 PDT



После расставания с любимой женщиной Сергей Шнуров активизировался и сочинил несколько новых стихов, посвященных разводу. И пенсионному возрасту. Лидер "Ленинграда" проехал с гастролями по Алтаю, Сибири, выступил в Новосибирске, Омске, Барнауле. И потом, чтобы не тосковать, певец уехал во Францию. Появились фото Шнура в компании сексапильных красоток.

Полконницы советуют Шнурову принять участие в шоу "Холостяк". "Вам надо на холостяка) вот это было бы круто и с интригой)))", - считают подписчики певца в Инстаграм.