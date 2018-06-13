Дочка Пугачевой рассказала о встрече с осьминогом: "у детей мегасобытие"
13 июня 2018, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]
В Instagram Максима Галкина появилась видеозапись, на которой Лиза практически не умолкая рассказывает о встрече с осьминогом во время отдыха на побережье. Пару слов в рассказ пытается вставить и Гарри.
Но перебить на редкость артистичную сестренку у него не получается. Подписчики отмечают, что Лизоньке уже пора сниматься в кино.
Рассказ о «реальном осьминоге с оранжевыми глазами» уже просмотрели более трех миллионов человек.
Ранее Максим Галкин решил рассказать о том, как ему удаётся сохранять свой позитивный настрой и так неплохо выглядеть в свои годы. По словам юмориста, ему в этом помогает зарядка. Свои занятия он показал на видео.
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