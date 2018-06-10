Максим Галкин показал свою необычную зарядку

Максим Галкин решил рассказать о том, как ему удаётся сохранять свой позитивный настрой и так неплохо выглядеть в свои годы. По словам юмориста, ему в этом помогает зарядка. Свои занятия он показал на видео.

По утрам Максим активно тренируется натощак "с противником из соседней галактики". Иногда в руках Галкина появляется световой меч, а на фоне начинают мигать и взрываться звезды.

В конце видеозаписи Максим Галкин наклонился к камере и задал вопрос: "А что это вы тут делаете?".

Ранее Алла Пугачева опубликовала видеоролик, на котором Максим Галкин стоит без штанов и спорит с женой, кого вообще надо снимать. Поскольку все спрашивают, почему Пугачева не появляется в соцсетях, он считает, что ей надо показаться.