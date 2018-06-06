Алла Пугачева опубликовала видеоролик, на котором Максим Галкин стоит без штанов и спорит с женой, кого вообще надо снимать. Поскольку все спрашивают, почему Пугачева не появляется в соцсетях, он считает, что ей надо показаться.

На это Алла Борисовна ему ответила, что она уже наснималась, "а ты давай, молодежь, шуруй". И посоветовала ему одеться. А ей, женщине взрослой, достаточно и тапочек показать.

Ранее Примадонна российской эстрады удивила поклонников своей реакцией на фотографии бывшего мужа с Ольгой Бузовой. Речь идет о кадрах, на которых Филипп Киркоров исполняет страстный танец с артисткой.