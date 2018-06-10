17-летняя дочь Стриженовых показала фото новорожденного малыша

17-летняя Александра Стриженова на своей странице в Instagram сообщила о радостном событии. Она стала крестной мамой своего племянника, сына старшей сестры. Она опубликовала фото младенца. Младшая дочь Стриженовых сразила всех красотой на "последнем звонке"

В начале апреля старшая дочка звездной пары Анастасия родила сына Петра. Телеведущая Екатерина Стриженова наконец смогла увидеть своего новорожденного внука. Женщина, которой недавно исполнилось 50 лет, приехала в Соединенные Штаты Америки к своей дочери Анастасии. "Мой маленький племянник, мой первый крестник, моя огромная любовь", – подписала снимок Саша.

Младшая дочь четы Стриженовых Александра накануне закончила одиннадцатый класс. В минувшую среду, 23 мая, девушка прибыла в школу на "последний звонок", где сразила всех своим внешним видом.