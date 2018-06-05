Новый шпагат Волочковой в купальнике привел поклонников в ужас

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в настоящий момент отдыхает на море. Звезда не стала нарушать традицию и сделала очередную фотографию, демонстрирующую ее умение садиться на шпагат.

Для снимка Анастасия выбрала уже известный фолловерам розовый купальник с неоново-желтой аппликацией. На сей раз, однако, кадр привел поклонников в ужас. Дело в том, что Волочкова сделала так называемый "провисной шпагат", когда ноги выстраиваются не в горизонтальную линию, а поднимаются еще выше.

Кроме того, танцовщица для эффектного фото села на деревянный настил, а ноги закинула на два шезлонга. Подписчики сделали вывод, что у артистки уже закончились "нормальные" идеи для фотографий. Некоторые отметили, что новый снимок – это "дичь дичайшая".