Фанаты заметили, что Ксения Бородина не носит обручальное кольцо

На днях известная телеведущая Ксения Бородина удивила своих поклонников. Знаменитость появилась на одной из видеозаписей в соцсети без обручального и помолвочного колец, которые она носит всегда.

Фанаты предположили, что Ксения вновь поругалась со своим супругом Курбаном Омаровым. Недавно мужчина ездил в командировку в Германию, а после его возвращения Бородина внезапно сняла украшения, передает "7 Дней".

Напомним, что три года назад супруг телеведущей изменил ей, причем в тот момент Ксения была "в положении" и готовилась родить возлюбленному дочь. Тогда Бородина смогла простить мужа и наладить с ним отношения, однако неизвестно, как она поведет себя при повторном "загуле".