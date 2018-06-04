Солист группы «Градусы» попал в серьезную аварию

Солист группы "Градусы" Роман Пашков сильно пострадал в ДТП. Он вызвал "Яндекс.Такси", чтобы доехать до аэропорта Внуково, так как должен был вылететь на выступления в Турции.

У 40-летнего исполнителя диагностировали сотрясение мозга. В соцсетях Пашков извинился за отмену двух концертов в Турции и обещал приехать позже.

Водитель такси уснул на Киевском шоссе и врезался в грузовик, который стоял на «аварийке». Как сообщил представитель группы, к "Яндекс.Такси" готовится иск.