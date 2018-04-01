Максим Фадеев рассказал, как его грубо обругал Юрий Николаев
1 апреля 2018, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]
Известный продюсер Максим Фадеев рассказал, что однажды ведущий передачи «Утренняя почта» Юрий Николаев обматерил его в ответ на просьбу послушать запись. Было это в начале карьеры Фадеева.
Фадеев мечтал побывать на передаче, так как это сделало бы из него звезду. Он подумал, что при встрече с Юрием Николаевым тот сразу оценит его записи, поэтому начал ждать его возле Останкино. Однако вместо одобрения и слов поддержки Юрий Николаев послал начинающего музыканта в грубой форме и поспешно скрылся с виду, после чего сам артист почувствовал себя просто "убитым"
Несмотря на то, что Николаев не пошел ему навстречу, Фадеев не держит зла на телеведущего. "В этот момент я почувствовал к нему жалость. Мне даже не было обидно. Я уверен, что он хороший мужик, мне так кажется. Тем более, что он вел детские передачи. Я просто сказал, как было на самом деле. Причем он это сказал хлестко и коротко", — заключил деятель продюсер.
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