Откровенные снимки Водонаевой показались пользователям слишком откровенными

Экс-участница скандальной телестройки Алена Водонаева собиралась порадовать своих поклонников в Instagram откровенными снимками, сделанными для журнала Maxim, а вместо этого только разозлила пользователей.

Фолловеры негодовали, поскольку на всех снимках знаменитость была полностью обнаженной. Более того, они написали, что такими фото она компрометирует свою семью, ведь снимки может увидеть не только ребенок, а еще и его друзья, и их родители.

Также пользователи уверены, что не все фото стоит размещать в социальных сетях, особенно не стоит это делать если снимки слишком откровенные и предназначены для мужских журналов.