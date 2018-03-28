Хочешь хорошую жену, бери со школьной скамьи, считает телеведущий Дмитрий Дибров

Дмитрий Дибров уже давно славится своими оригинальными взглядами на женщин и семейную жизнь. Уже давно никого не удивляют его высказывания, что «влюбиться в 50–летнюю женщину невозможно» или «Никому не нужные, озлобленные, тридцатилетние женщины!» В последнем интервью он пошел еще дальше, заявив, что супругу себе нужно «брать прямо со школьной скамьи» - для перевоспитания.

58-летний Дмитрий Дибров рассказал об отношениях с 4-й по счету молодой супругой Полиной. Он напомнил, что когда у них начался роман, девушке было всего 17 лет. Почему он ее выбрал? Кроме молодости и красоты, по словам Диброва, «есть в ней что-то особенное, крайне важное для продолжения твоего рода».

Телеведущий сообщил, что ему пришлось ее перевоспитывать, чтобы подстроить под себя. Шоумен признался, что относится к жене больше как к дочери, и поэтому не злится на нее во многих ситуациях, которые обычно вызывают у мужчин раздражение, пишет «Российский диалог».

Дмитрий Дибров также рассказал, что у него много одиноких друзей-миллиардеров, которые часто просят его познакомить с подругами молодой супруги. "Женихам говорю так: дело в том, что придется педиатрию изучить, ведь брать девушку надо прямо со школьной скамьи. Пока она чистая, пока учителя не нашлись…", - хвалится телеведущий, явно забывая о том, что срок совершеннолетия в России наступает в 18 лет.