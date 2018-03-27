Супруга Валерия Леонтьева хочет, чтобы муж покинул эстраду
27 марта 2018, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]
В будущем году знаменитый российский артист Валерий Леонтьев отпразднует свое семидесятилетие. Недавно в СМИ появилась информация о том, что супруга певца очень просит мужа покинуть эстраду.
Жена Валерия Людмила Исакович осознает, что ее любимый человек уже немолод, хотя до сих пор пользуется огромной популярностью у зрителей. Как сообщает "СтарХит", ссылаясь на друзей звездной семьи, Леонтьев и сам считает, что ему пора подумать о себе, но подобное решение принять будет непросто.
Предполагается, что в 2019 году музыкант даст грандиозный концерт в Москве в честь своего юбилея. Не исключено, что после этого он может оставить концертную деятельность.
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