Супруга Валерия Леонтьева хочет, чтобы муж покинул эстраду

В будущем году знаменитый российский артист Валерий Леонтьев отпразднует свое семидесятилетие. Недавно в СМИ появилась информация о том, что супруга певца очень просит мужа покинуть эстраду.

Жена Валерия Людмила Исакович осознает, что ее любимый человек уже немолод, хотя до сих пор пользуется огромной популярностью у зрителей. Как сообщает "СтарХит", ссылаясь на друзей звездной семьи, Леонтьев и сам считает, что ему пора подумать о себе, но подобное решение принять будет непросто.

Предполагается, что в 2019 году музыкант даст грандиозный концерт в Москве в честь своего юбилея. Не исключено, что после этого он может оставить концертную деятельность.