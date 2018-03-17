Валерия Леонтьева уже принимают за женщину

68-летний популярный певец Валерий Леонтьев в погоне за молодостью неоднократно прибегал к помощи пластических операций, в результате чего поклонники теперь перестали узнавать артиста.

Елена Яковлева на своей странице в Instagram поделилась фотографией, где она стоит в компании с певцом Валерием Леонтьевым и актером Сергеем Маковецким. Подписчики тут же стали обсуждать Леонтьева. По их мнению, он чересчур увлекся пластическими операциями и стал похож на женщину. На фото Леонтьев позирует перед камерой, одетый в полосатую блузку и серую шапку, его наряд дополнен стильными очками. Комментаторы не пришли в восторг от слишком, по их мнению, увеличенных губ певца, его ярко выраженных скул и подбородка: «Я сначала подумала, что какая-то бабулька в центре», «Леонтьев как женщина, весь накачанный, ничего мужского».

Некоторые из поклонников актрисы обратили внимание и на выражение лица Елены Яковлевой. По их мнению, ей стало не по себе из-за такого соседства.