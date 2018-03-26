Лолита отдаст гонорар за концерт в Перми семье погибшего в Кемерово
26 марта 2018, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Лолита официально заявила, что отдаст весь гонорар, полученный за свое выступление в Перми, родственникам одного погибшего гражданина в огне на пожаре в Кемерово. Артистка начала свой концерт с минуты молчания.
Лолита выступила с речью к поклонникам, пришедшим на концерт. Она напомнила, что кому как не жителям Перми знать, что такое пожар. Звезда намекнула на возгорание в клубе «Хромая лошадь», который случился несколько лет назад. Тогда от едкого дыма задохнулось полторы сотни человек.
Лолита также рассказала перед зрителями о том, что не думала выступать на сцене в столь траурный день. Но после некоторых размышлений пришла к выводу, что пусть этот концерт пойдет во благо. Она выразила искренние соболезнования всем родным и близким, которые потеряли своих дорогих людей, детей.
Знаменитый российский артист Сергей Лазарев в минувшее воскресенье эмоционально прокомментировал последствия страшного пожара, который накануне вспыхнул в одном из торговых центров Кемерово.
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