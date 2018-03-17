Лолита лишилась голоса во время гастролей
17 марта 2018, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]
У популярной певицы Лолиты Милявской перед выступлением в Махачкале пропал голос. Ей пришлось пить специальную лечебную смесь, которая способствует восстановлению связок.
Выйдя на сцену, Лолита предложила зрителям сдать билеты, если выступление не понравится. Об этом Милявская рассказала в эфире радио "Комсомольская правда". Дело в том, что лекарство действует не сразу, пояснила Лолита.
Сейчас голос Милявской уже восстановился и она может выступать в полную силу.
Ранее сообщалось, что в Арбитражный суд Москвы поступил иск ООО «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн» к певице Лолите Милявской и медиахолдингу «Ньюс медиа» о защите деловой репутации. 11 апреля - предварительные слушания.
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