Лолита лишилась голоса во время гастролей 

У популярной певицы Лолиты Милявской перед выступлением в Махачкале пропал голос. Ей пришлось пить специальную лечебную смесь, которая способствует восстановлению связок.

Выйдя на сцену, Лолита предложила зрителям сдать билеты, если выступление не понравится. Об этом Милявская рассказала в эфире радио "Комсомольская правда". Дело в том, что лекарство действует не сразу, пояснила Лолита.

Сейчас голос Милявской уже восстановился и она может выступать в полную силу.

Ранее сообщалось, что в Арбитражный суд Москвы поступил иск ООО «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн» к певице Лолите Милявской и медиахолдингу «Ньюс медиа» о защите деловой репутации. 11 апреля - предварительные слушания.