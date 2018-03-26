Примадонна Алла Пугачева сразила поклонников наповал откровенным мини
26 марта 2018, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сразила своих поклонников наповал новым снимком в мини. Певица продемонстрировала фотографию в честь дня рождения своего друга Александра Буйнова.
На фото артисты запечатлены сидящими рядом на диване. Алла Борисовна облачена в черное мини-платье, открывающее ее длинные и стройные ноги, передает портал teleprogramma.pro. В этом году Пугачева не смогла лично присутствовать на празднике Александра, однако сообщила, что душа ее всегда находится с ним.
Поклонники примадонны отметили, что звезде действительно очень подходит короткое платье. Некоторые подчеркнули, что в ее возрасте мало кто может позволить себе столь смелые наряды.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Алла Пугачева после длительной ссоры помирилась с Ильей Резником