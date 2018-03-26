Примадонна Алла Пугачева сразила поклонников наповал откровенным мини

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сразила своих поклонников наповал новым снимком в мини. Певица продемонстрировала фотографию в честь дня рождения своего друга Александра Буйнова.

На фото артисты запечатлены сидящими рядом на диване. Алла Борисовна облачена в черное мини-платье, открывающее ее длинные и стройные ноги, передает портал teleprogramma.pro. В этом году Пугачева не смогла лично присутствовать на празднике Александра, однако сообщила, что душа ее всегда находится с ним.

Поклонники примадонны отметили, что звезде действительно очень подходит короткое платье. Некоторые подчеркнули, что в ее возрасте мало кто может позволить себе столь смелые наряды.