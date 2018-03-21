Алла Пугачева после длительной ссоры помирилась с Ильей Резником
21 марта 2018, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Алла Пугачева после длительной ссоры помирилась с поэтом-песенником Ильей Резником.
Примадонна приняла участие в юбилейном концерте Резника. Поэту исполнилось 80 лет.
Много лет назад Резник обиделся на Аллу Борисовну из-за гонораров. Он даже подавал в суд на певицу. К счастью, в 2016 году состоялось примирение двух звезд. В сети опубликованы видеозаписи выступления Аллы на юбилее Резника. " Класс! Алла Борисовна как всегда великолепна. МОЛОДЕЦ!" - комментируют концерт поклонники Пугачевой и Резника.
Компания по лицензионному соглашению с Ильей Резником владеет исключительными правами на песни "Маэстро" и "Старый друг".
Недавно Арбитражный суд Москвы взыскал с Первого канала пятьсот тысяч рублей за использование двух песен Ильи Резника в телешоу "Голос. Дети" и "Победитель".
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
По решению суда Первому каналу за песни Резника в телешоу придется платить