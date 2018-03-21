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Алла Пугачева после длительной ссоры помирилась с Ильей Резником

21 марта 2018, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Пугачева после длительной ссоры помирилась с Ильей Резником
фото с сайта Википедия

Певица Алла Пугачева после длительной ссоры помирилась с поэтом-песенником Ильей Резником.
Примадонна приняла участие в юбилейном концерте Резника. Поэту исполнилось 80 лет.

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Много лет назад Резник обиделся на Аллу Борисовну из-за гонораров. Он даже подавал в суд на певицу. К счастью, в 2016 году состоялось примирение двух звезд.  В сети опубликованы видеозаписи выступления Аллы на юбилее Резника. " Класс! Алла Борисовна как всегда великолепна. МОЛОДЕЦ!" - комментируют концерт поклонники Пугачевой и Резника.

Компания по лицензионному соглашению с Ильей Резником владеет исключительными правами на песни "Маэстро" и "Старый друг".
Недавно Арбитражный суд Москвы взыскал с Первого канала пятьсот тысяч рублей за использование двух песен Ильи Резника в телешоу "Голос. Дети" и "Победитель".

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