Алла Пугачева после длительной ссоры помирилась с Ильей Резником

Певица Алла Пугачева после длительной ссоры помирилась с поэтом-песенником Ильей Резником.

Примадонна приняла участие в юбилейном концерте Резника. Поэту исполнилось 80 лет.

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)21 Мар 2018 в 8:57 PDT

Илья Резник рассказал, как рос без матери

Много лет назад Резник обиделся на Аллу Борисовну из-за гонораров. Он даже подавал в суд на певицу. К счастью, в 2016 году состоялось примирение двух звезд. В сети опубликованы видеозаписи выступления Аллы на юбилее Резника. " Класс! Алла Борисовна как всегда великолепна. МОЛОДЕЦ!" - комментируют концерт поклонники Пугачевой и Резника.

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)21 Мар 2018 в 9:00 PDT

Компания по лицензионному соглашению с Ильей Резником владеет исключительными правами на песни "Маэстро" и "Старый друг".

Недавно Арбитражный суд Москвы взыскал с Первого канала пятьсот тысяч рублей за использование двух песен Ильи Резника в телешоу "Голос. Дети" и "Победитель".