Светлана Лобода будет до родов жить в Лос-Анджелесе

Певица Светлана Лобода, объявившая о своей беременности, во время декретного отпуска будет жить в в Лос-Анджелесе. Второй ребенок артистки появится на свет в одной из американских клиник. Лолита Милявская обиделась на Светлану Лободу из-за беременности

На недавних концертах певица старалась прикрыть беременный животик просторной одеждой. Поклонники все равно умудрились рассмотреть фигуру Светланы Лободы. А певица Лолита сильно возмутилась, что Света, которую она считает своей подругой, ничего не рассказала ей ни о беременности, ни об отце будущего ребенка. По слухам, у Светланы был роман с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, и музыкант может быть отцом ребенка Лободы.

В Лос-Анджелесе певица поселилась в шикарной вилле. По некоторым данным, рожать Светлана Лобода собирается в Cedars-Sinai Medical Center, в клинике, где рожали голливудские звезды Мадонна, Бритни Спирс, Ким Кардашьян.