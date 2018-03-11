Светлана Лобода рассказала о своей беременности

Известная российская певица Светлана Лобода впервые лично высказалась о своей беременности. Артистка призналась, что в уже самом ближайшем будущем действительно во второй раз станет матерью.

Звезда призналась, что для нее скорое появление малыша на свет является большим чудом. Светлана поблагодарила своих поклонников и друзей за любовь и признание, а также отметила, что вернется на сцену уже в июне текущего года, передает в воскресенье "7 Дней".

Лобода также отметила, что планирует записать новый музыкальный альбом и подготовить шоу.

Напомним, ранее в СМИ появилась новость, что отцом малыша певицы станет солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, однако данная информация не является подтвержденной.





