Бомж бомжом: Бузову раскритиковали за внешний вид отца

Пользователи Сети осудили Ольгу Бузову, которая живет в роскоши, за бедность её отца. Многие фолловеры, увидев мужчину, пристыдили знаменитость, которая, по их мнению, не помогает своему отцу. Что думает Максим Фадеев о Бузовой

Ольга Бузова опубликовала семейное фото, на котором позирует с сестрой Анной и отцом. «Папуля приехал», - подписала трогательный снимок певица.

Подписчики обратили внимание на внешний вид отца Ольги, который был очень просто одет. «Отца срочно надо приодеть, помогите ему!», «Оля, одень папу, надо это сделать! Ты такой публичный человек! Нельзя так!», - бросились стыдить Ольгу поклонники.

Ольга Бузова является одной из самых высокооплачиваемых артисток России. Только на одном «Инстаграме» Бузова зарабатывает по 7-8 миллионов рублей в месяц.