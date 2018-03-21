Ксения Собчак заявила, что берет паузу в работе
21 марта 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
Вокруг личности журналистки Ксении Собчак в последнее время ходят слухи. Согласно некоторой информации, знаменитость в настоящий момент находится в интересном положении, но пока скрывает этот факт.
В пользу этой версии говорит то, что Ксения намерена взять паузу в работе и перевести дух. Об этом Собчак сообщила на своей страничке в социальной сети. Журналистка отметила, что планирует перевести дух, а затем вновь приступить к "трудной работе" и двигаться исключительно вперед.
Поклонники предположили, что таким завуалированным способом Ксения намекнула на свой новый декретный отпуск. Пока женщина никак не комментирует сообщения о скором пополнении в семье, которые "гуляют" в сети.
Только вперёд! Немного оптимизма на фоне Путинских 76%: 1. Коммунисты ухудшили свой результат - Грудинин набрал 12,6(8млн голосов) против 17%(12млнголосов) в 2012 году. 2. Жириновский тоже ухудшил - для него 5,7%(4,1млнголосов) рекордно низко-(в 2012 6,2%-4,5млн голосов; 3.Григорий Алексеевич -даже не буду комментировать. Из этих выборов есть один положительный вывод -запрос на перемены есть,и с нуля нам удалось победить тяжеловеса Жириновского в Санкт-Петербурге 4,32% против его 4,09%;выйти почти с одинаковым с ним результатом в Москве,победить Явлинского с его 20 летним стажем ВЕЗДЕ по стране,забрать второе место и 23,42% в Лондоне и 27% в Амстердаме! Это значит,что запрос на перемены есть, но и работы предстоит много. И трудной работы. Поэтому сейчас я переведу дух,сделаю работу над ошибками и далее-только вперед. Спасибо каждому,кто отдал мне свой голос-это было не зря,и уверена,что многие,увидев к чему приводит апатия и неучастие присоединяться к нам на следующих выборах. У нас все только начинается! #ПартияПеремен !!! P.s спасибо всей моей большой и дружной команде,отдельное-Тимуру Валееву, Антону Красовскому,Игорю Малашенко ,Сереже Кальварскому,Виталию Шклярову, Ксении Чудиновой,Марине Литвинович,Беате Бубенец,Саше Белановскому,Георгию Лобушкину и всем кого не назвала,но очень люблю! Вы лучшая команда-и впереди у нас только победы!!!
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ксения Собчак передала Владимиру Путину прошение о помиловании