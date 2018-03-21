Ксения Собчак заявила, что берет паузу в работе

Вокруг личности журналистки Ксении Собчак в последнее время ходят слухи. Согласно некоторой информации, знаменитость в настоящий момент находится в интересном положении, но пока скрывает этот факт.

В пользу этой версии говорит то, что Ксения намерена взять паузу в работе и перевести дух. Об этом Собчак сообщила на своей страничке в социальной сети. Журналистка отметила, что планирует перевести дух, а затем вновь приступить к "трудной работе" и двигаться исключительно вперед.

Поклонники предположили, что таким завуалированным способом Ксения намекнула на свой новый декретный отпуск. Пока женщина никак не комментирует сообщения о скором пополнении в семье, которые "гуляют" в сети.