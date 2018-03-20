Телеведущая Екатерина Стриженова празднует полувековой юбилей
20 марта 2018, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая российская телеведущая Екатерина Стриженова во вторник, 20 марта, отмечает полувековой юбилей. Трудно поверить, что мать двоих детей в 50 лет может выглядеть настолько свежей и молодой.
Поклонники телеведущей под каждым снимком своей любимицы оставляют восторженные комментарии, в которых отмечают превосходное состояние кожи и волос Екатерины, ее изящную фигуру и позитивный настрой, передает портал teleprogramma.pro. С самого утра сегодня Стриженова получает в социальных сетях поздравления с юбилеем и самые добрые пожелания.
Вот уже более тридцати лет женщина замужем за Александром Стриженовым, а их трогательные отношения поражают не только фанатов, но и коллег.
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