Телеведущая Екатерина Стриженова празднует полувековой юбилей

Знаменитая российская телеведущая Екатерина Стриженова во вторник, 20 марта, отмечает полувековой юбилей. Трудно поверить, что мать двоих детей в 50 лет может выглядеть настолько свежей и молодой.

Поклонники телеведущей под каждым снимком своей любимицы оставляют восторженные комментарии, в которых отмечают превосходное состояние кожи и волос Екатерины, ее изящную фигуру и позитивный настрой, передает портал teleprogramma.pro. С самого утра сегодня Стриженова получает в социальных сетях поздравления с юбилеем и самые добрые пожелания.

Вот уже более тридцати лет женщина замужем за Александром Стриженовым, а их трогательные отношения поражают не только фанатов, но и коллег.