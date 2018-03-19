Муж Пелагеи, подозреваемый в неверности, начал часто дарить жене драгоценности

Супруг известной певицы Пелагеи Иван Телегин попал недавно в центр скандала. Пользователи сети несколько дней обсуждали поцелуй хоккеиста и девушки по имени Карина в одном из московских ресторанов.

Многие решили, что Иван изменяет своей законной жене Пелагее, которая, однако, заявила, что у них с мужем все в порядке. Недавно поклонники узнали, что Телегин начал постоянно дарить супруге драгоценности, передает портал teleprogramma.pro. Это навело их на мысль о том, что мужчина "замаливает грехи".

Пелагея подчеркивает, что Иван преподносит ей украшения в честь каких-либо событий и памятных дат, а ей это очень приятно, поскольку она смотрит на подарки и вспоминает о нем, отмечает "СтарХит".