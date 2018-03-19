Жена Эммануила Виторгана, родившая в 56 лет, хочет второго ребенка
19 марта 2018, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский актер Эммануил Виторган сделал шокирующее заявление. По словам артиста, его 56-летняя супруга Ирина, которая недавно впервые стала матерью, хочет родить второго ребенка.
Виторган отметил, что они с женой очень давно хотели детей, однако женщине пришлось длительное время лечиться, чтобы подарить мужу дочку. Как уточняет портал teleprogramma.pro, Ирина уже через неделю после родов сообщила супругу, что намерена подарить девочке братика или сестричку.
Эммануил Виторган был шокирован, поскольку думал, что после всего пережитого его жене просто необходим отдых, однако она считает иначе.
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