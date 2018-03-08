В сети назвали поздравление Максима Виторгана с 8 марта самым оригинальным

В сети назвали поздравление актера Максима Виторгана с 8 марта самым оригинальным. 8 марта - Международный женский день. Виторган - супруг кандидата в президенты, телеведущей Ксении Собчак. Эммануил и Ирина Виторган показали новорожденную дочку своему другу

Актер опубликовал видео и подписал: "Заглянул, наконец, в знаменитую ленкомовскую гримерку ... От них просто так живым ещё никто не уходил. Так что, вот, ловите, предпраздничный стон раздается: «Дорогие международные дневные женщины! Любите себя легко, непринужденно и изо всех сил! Вы того стоите! Тиффани с Шанелью в каждый дом! И белый шиповник- страсти виновник!». С наступающим!"

Отметим, у Максима еще и младшая сестричка родилсь недавно.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)Мар 7, 2018 в 11:03 PST

В России работающие женщины начали получать поздравления и подарки еще накануне. В московском метро было особенно заметно - большинство женщин возвращались домой с цветами.