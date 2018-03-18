Гнойный оскорбил Грудинина

Рэпер Гнойный в своем новом треке упомянул кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, приписав ему пассивную роль в связи с мужчиной.

В новом треке «18 марта», приуроченном к выборам президента России, Гнойный заявил, что «усики» Грудинина «щекочут» половой член (чей именно – не уточняется). Также рэпер дразнил Грудинина накануне выборов в своем Twitter: «В СССР не было бедных? А как же Демьян? Шах и мат, Грудинин» (имеется в виду советский поэт Демьян Бедный).

Ирония ситуации заключается в том, что Гнойный также известен под коммунистическим ником «Слава КПСС» (рэпера зовут Слава) и выступал на рэп-баттле в футболке с портретом Ленина. Впрочем, в одном из интервью на вопрос «ты коммунист?» рэпер ответил отрицательно, назвав коммунистов ненормальными. В том же интервью Гнойный сказал, что лояльно относится к президенту Владимиру Путину, потому что «любит русского царя».