Панин высказался о национальной идее и поучил россиян жизни

Актер театра и кино Алексей Панин, известный скандальными выходками, высказался о национальной идее и о россиянах, которые иногда себя ведут как скоты. Панин записал видео в Челябинске. Панин в аэропорту с дочкой объявил: "Валим из России"

Актер, вероятно, после душа, накинул на плечи полотенце, выглянул в окно, уселся с чашечкой кофе на подоконник и рассуждает, что в России никогда ничего не изменится до тех пор, пока люди не научатся уважать друг друга.

По словам Панина, никакой президент, никакое правительство ничего не могут изменить, если не изменится отношение самих людей к порядку. Актер привел пример, и здесь с ним можно согласиться. Панин отметил, что в Макдональдсе некоторые люди приходят, поедят, а после еды не убирают за собой и даже не думают, что за ними за столик сядут такие же люди. Артист отметил, что все люди рождаются хорошими, добрыми, но почему-то становятся какими-то скотами. "Наша национальная идея: не пропустить друг друга, утопить друга", - считает актер.

Он считает, что в Европе тоже не все идеально. Но люди улыбаются друг друг. Панин призвал россиян уважать друг друга.