Максим Фадеев рассказал о годовщине семейной жизни

Музыкант и продюсер Максим Фадеев никогда вы выставлял свою личную жизнь напоказ. До одного момента.

Фадеев женат на Наталье 27 лет, пара отметила очередную годовщину со дня свадьбы. И об этом событии музыкант поделился со своими подписчиками в Instagram. Макс Фадеев выложил редкие фото с женой.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)16 Мар 2018 в 1:17 PDT

За сутки видео просмотрели более 500 тысяч подписчиков музыканта. "Спасибо за пример достойной семьи!" - благодарят поклонники музыканта. В комментариях пишут: "Так нежно и трогательно. Примите наши поздравления!!! Совет вам, да Любовь", "Как трогательно, до слез... Долгих вам счастливых лет совместной жизни!"

А певец Николай Басков растрогал своих поклонниц фотографией с молодой красивой мамой.