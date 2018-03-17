Максим Фадеев рассказал о годовщине семейной жизни
"Спасибо за пример достойной семьи! " - благодарят поклонники музыканта
17 марта 2018, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
Музыкант и продюсер Максим Фадеев никогда вы выставлял свою личную жизнь напоказ. До одного момента.
Фадеев женат на Наталье 27 лет, пара отметила очередную годовщину со дня свадьбы. И об этом событии музыкант поделился со своими подписчиками в Instagram. Макс Фадеев выложил редкие фото с женой.
За сутки видео просмотрели более 500 тысяч подписчиков музыканта. "Спасибо за пример достойной семьи!" - благодарят поклонники музыканта. В комментариях пишут: "Так нежно и трогательно. Примите наши поздравления!!! Совет вам, да Любовь", "Как трогательно, до слез... Долгих вам счастливых лет совместной жизни!"
А певец Николай Басков растрогал своих поклонниц фотографией с молодой красивой мамой.
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