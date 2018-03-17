Фото Баскова с мамой удивило поклонниц певца

Мама певца Николая Баскова Елена Николаевна выглядит как ровесница артиста. Такой вывод сделали поклонницы Баскова, рассмотрев его фото с мамой, опубликованное Николаем в соцсети. Звезда шоу-бизнеса, самый популярный тамада в стране, сфотографировался со своей родительницей на фоне поезда и подписал снимок: "Из Санкт-Петербурга родители провожают в Воронеж !!! С любимой и неповторимой мамой".

"Выглядит как ровесница", "Это мама?!?!???! Вот это да", "Какая молодая мама", "Мама????я думала Подруга!!!", - комментируют снимок подписчики. Некоторые заметили, что мамы Николая выглядит лучше его новой подруги.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)15 Мар 2018 в 5:33 PDT

Напомним, некоторое время назад глава Чечни Рамзан Кадыров сделал заявление, шокирующее поклонниц Басков, о том, что певец женится на модели Виктории Лопыревой. Вскоре слухи о грядущей свадьбе улеглись. Пара объявила о переносе свадьбы.