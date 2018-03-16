Известная певица и телеведущая Ольга Бузова жестко высказалась в адрес супруги рэпера Мота. Очевидно, знаменитость задели слова из очередного ролика "Лиги плохих шуток" с участием исполнителя.

Мот, согласно последней информации, действительно допустил некрасивое высказывание в адрес Ольги, намекнув на ее распущенное поведение, передает "СтарХит".

Бузову обидели подобные шутки, вследствие чего она написала, что была невероятно слепа раньше, когда считала рэпера и его жену своими друзьями. Более того, она пригрозила рассказать, чем занималась возлюбленная Мота и упомянула, что это связано с сауной. Очевидно, "война" между знаменитостями продолжится.