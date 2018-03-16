Девушка Криштиану Роналду, недавно ставшая мамой, шокировала фанатов фигурой
16 марта 2018, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]
Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду шокировала фанатов своей фигурой через четыре месяца после родов. Джорджина Родригес подарила известному спортсмену дочь, которую назвали Алана Мартина.
Молодая женщина вернулась к тренировкам в спортзале всего через пару недель после рождения малышки. Именно поэтому результаты не заставили себя ждать. В настоящий момент, как сообщает портал teleprogramma.pro, Родригес может без стеснения надевать открытые купальники, демонстрирующие ее стройные бедра и тонкую талию.
Многие поклонники Джорджины недоумевают, как ей удалось сохранить стройность после появления ребенка. Однако секрет темноволосой красотки прост – следует постоянно работать над собой.
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