Девушка Криштиану Роналду, недавно ставшая мамой, шокировала фанатов фигурой

Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду шокировала фанатов своей фигурой через четыре месяца после родов. Джорджина Родригес подарила известному спортсмену дочь, которую назвали Алана Мартина.

В сети появилось первое фото новорожденной дочери Криштиану Роналду

Молодая женщина вернулась к тренировкам в спортзале всего через пару недель после рождения малышки. Именно поэтому результаты не заставили себя ждать. В настоящий момент, как сообщает портал teleprogramma.pro, Родригес может без стеснения надевать открытые купальники, демонстрирующие ее стройные бедра и тонкую талию.

Многие поклонники Джорджины недоумевают, как ей удалось сохранить стройность после появления ребенка. Однако секрет темноволосой красотки прост – следует постоянно работать над собой.