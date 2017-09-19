Беременная подруга Криштиану Роналду показала потрясающее обручальное кольцо
19 сентября 2017, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]
Беременная возлюбленная легендарного футболиста Криштиану Роналду продемонстрировала потрясающее обручальное кольцо.
Украшение 22-летняя Джорджина Родригес показала во время посещения футбольного матча. На безымянном пальце беременной женщины сверкало и переливалось кольцо, инкрустированное огромным квадратным камнем.
Как уточняет "7 Дней", недавно будущая мать ребенка Криштиану Роналду подписалась в социальной сети Instagram на страницу знаменитого бренда, занимающегося свадебными платьями. Пока официальных сообщений о том, что футболист планирует жениться, не поступало.
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