Беременная подруга Криштиану Роналду показала потрясающее обручальное кольцо

Беременная возлюбленная легендарного футболиста Криштиану Роналду продемонстрировала потрясающее обручальное кольцо.

Украшение 22-летняя Джорджина Родригес показала во время посещения футбольного матча. На безымянном пальце беременной женщины сверкало и переливалось кольцо, инкрустированное огромным квадратным камнем.

Как уточняет "7 Дней", недавно будущая мать ребенка Криштиану Роналду подписалась в социальной сети Instagram на страницу знаменитого бренда, занимающегося свадебными платьями. Пока официальных сообщений о том, что футболист планирует жениться, не поступало.