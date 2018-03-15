Ольга Бузова отругала мужчин и заявила, что она принцесса
15 марта 2018, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Ольга Бузова была шокирована поведением своих близких людей и поклонников. Артистка решила записать видеообращение, в котором жестко отчитала родственников и ухажеров.
Бузова заявила, что она находится в Москве уже в течение нескольких дней, однако ни один из членов ее семьи, сотрудников и "псевдоухажеров" не поинтересовался, как она себя чувствует.
Как сообщает "СтарХит", никому не пришло в голову узнать, как Ольга себя чувствует, а также нужно ли ей что-нибудь. Более того, никто даже не подумал пригласить ее в кино или ресторан. Певица сообщила, что никому больше не будет отвечать и добавила, что она принцесса.
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