Певица Ольга Бузова решила сделать своей маме по-настоящему "царский" подарок. Молодая женщина сообщила, что намерена в скором времени приобрести для нее дом рядом с морем на территории Испании.

Ольга призналась, что уже давно размышляла над покупкой недвижимости за границей, куда она с семьей сможет приезжать в любое время. Теперь дело осталось за малым – выбрать один из домов, которые предлагают риэлторы, передает "7 Дней".

Кроме того, Бузова уточнила, что ее мама является настоящим трудоголиком, поэтому ее придется уговаривать оставлять работу в Санкт-Петербурге и почаще выезжать на море. Певица надеется, что когда у их семьи появится собственный дом, женщина будет с большей охотой покидать Северную столицу.