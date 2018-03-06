Ольга Бузова решила сделать маме "царский" подарок
6 марта 2018, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Ольга Бузова решила сделать своей маме по-настоящему "царский" подарок. Молодая женщина сообщила, что намерена в скором времени приобрести для нее дом рядом с морем на территории Испании.
Ольга призналась, что уже давно размышляла над покупкой недвижимости за границей, куда она с семьей сможет приезжать в любое время. Теперь дело осталось за малым – выбрать один из домов, которые предлагают риэлторы, передает "7 Дней".
Кроме того, Бузова уточнила, что ее мама является настоящим трудоголиком, поэтому ее придется уговаривать оставлять работу в Санкт-Петербурге и почаще выезжать на море. Певица надеется, что когда у их семьи появится собственный дом, женщина будет с большей охотой покидать Северную столицу.
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