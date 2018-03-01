Бузовой не разрешили спеть в театре оперы и балета

Недавно в Саратове должен был состояться концерт популярной певицы Ольги Бузовой, но он был отменен. Власти города не разрешили ведущей «Дома-2» выступить на сцене театра оперы и балета.

"Много было негативных отзывов, и они были услышаны. Это говорит о том, что гражданское общество развивается. Массовая культура не должна идти в массы через унижение настоящей культуры. Есть места, где Бузова может растить свое эго и умножать фолловеров. Все ДК на окраинах будут рады", - написал в соцсети член Общественной палаты региона Михаил Волков. Волков подчеркнул, что большинство чиновников согласились с этой позицией, передает URA.RU. Всем уже купившим билеты на концерт певицы организаторы обещают вернуть деньги.

Новый снимок певицы и телеведущей Ольги Бузовой озадачил и расстроил ее поклонников. Многие фолловеры признали, что на недавней фотографии звезда выглядит невероятно уставшей и очень постаревшей.