Поклонники в ужасе: Ольга Бузова резко постарела после череды скандалов
28 февраля 2018, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]
Новый снимок певицы и телеведущей Ольги Бузовой озадачил и расстроил ее поклонников. Многие фолловеры признали, что на недавней фотографии звезда выглядит невероятно уставшей и очень постаревшей.
Ольга для фото позирует перед зеркалом. Ее волосы тщательно уложены, а на лице заметен плотный профессиональный макияж, но при этом Бузова не выглядит счастливой и молодой, передает "Свободная пресса".
Некоторые подписчики звезды подчеркнули, что фото неудачное, поскольку на нем заметны усталость и безысходность женщины. В ряде комментариев можно найти заявления о том, что Ольга на этом снимке очень похожа на певицу Лолиту, причем не в лучшем смысле. Бузову призывают перестать так много работать и подумать о себе.
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